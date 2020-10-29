شكرا لقرائتكم خبر عن المغنية البريطانية ليزا مافيا تنفى إصابتها بسرطان عنق الرحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذرت المغنية العالمية ليزا مافيا عن إعلانها عن طريق الخطأ إصابته بمرض سرطان عنق الرحم، بعدما علمت أن لديها خلايا غير طبيعية، بينما تواصل والدتها معركتها النهائية مع المرض. ووضعت ليزا مافيا جمهورها في حيرة من أمرهم بعدما أعلنت عبر حسابها الرسمى على إنستجرام، أنها تعانى من سرطان عنق الرحم، وبعد ذلك تراجعت عن هذه التصريحات.



ليزا مافيا

وظهرت المغنية ليزا مافيا في مقطع فيديو وهى تبكي خلال حديثها أمام الكاميرا، مؤكدة أن والدتها مصابة حاليًا بسرطان عنق الرحم، مضيفة :" ليس لدي سرطان عنق الرحم لدي خلايا غير طبيعية تحتاج إلى حرقها والتي يمكن أن تتحول إلى خلايا سرطانية".

وكتبت المغنية البريطانية ليزا مافيا البالغة من العمر 41 عاما، فى وقت سابق عبر إنستجرام أنها مصابة بسرطان عنق الرحم، إلا أنها عدلت المنشور بعدما أدركت هذا الخطأ، موضحة أنها تعانى من خلايا غير طبيعية يمكن أن تصاب بالسرطان إذا تُركت دون علاج.

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ليزا مافيا في مقطع فيديو

وكتبت ليزا قبل موعد التنظير المهبلي في المستشفى: "لا أفوت أي مسحة ولسوء الحظ أنا مصابة بسرطان عنق الرحم"، إلا أنها كانت تقصد أن تكتب "أنا للأسف مصابة بسرطان عنق الرحم في عائلتي" وأزلت بسرعة المنشور الأول واستبدله. حسبما ذكرت صحيفة "ديل ميل" البريطانية.



المطربة ليزا مافيا