شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الفيلم المصرى ستاشر بجائزة السعفة الذهبية بمهرجان كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مهرجان كان السينمائى عن فوز الفيلم المصرى القصير "ستاشر" للمخرج سامح علاء، بجائزة السعفة الذهبية لمهرجان كان فى دورته الـ73، وفقا لما أعلنه حساب المهرجان الرسمى عبر تويتر. وكان الفيلم المصرى القصير (ستاشر) للمخرج سامح علاء فاز بجائزة أفضل فيلم قصير من مهرجان موسكو السينمائى الدولى فى دورته الـ 42، التى انعقدت فى الفترة من 1- 8 أكتوبر الجارى، ويتناول الفيلم قصة شاب عمره 16 عامًا تضطره الظروف إلى توديع حبيبته بشكل مغاير تماما.



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