نيللي كريم تروج لفيلمها الجديد "خط دم" وتكشف اسم الشخصية التي تجسدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: غردت الفنانة نيللي كريم حول فيلمها الجديد "خط دم"، الذي يشاركها بطولته الفنان التونسي ظافر العابدين، والذي سيعرض غد الجمعة الموافق 30 أكتوبر عبر منصة "شاهد" الرقمية. ونشرت "نيللي"، عبر "تويتر"، صورة لها من الفيلم وعلقت قائلة: "لميا.. خط دم.. غدًا على شاهد". فيلم "خط دم" ثمرة الشراكة بين كل من "إيميج نيشن أبوظبي –Image Nation Abu Dhabi" و"استوديوهات MBC– MBC STUDIOS" و"ماجد الفطيم"، والتي سبق أن تم الإعلان عنها لأول مرة في مهرجان كان السينمائي 2019، ويحمل الفيلم توقيع المنتج رامي ياسين الذي قام بكتابته وإخراجه.

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