فيديو.. رد فعل سارة التونسي تجاه شاب اعترف بحبه لها في الجونة :"أنا بكراش عليكي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشر شاب عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، مقطع فيديو له من مهرجان الجونة السينمائي المقام حاليًا، ظهر خلاله أثناء اعترافه للفنانة سارة التونسي بإعجابه بها.

وخلال الفيديو فاجأ الشاب الفنانة على السجادة الحمراء بالمهرجان، قائلًا: "سارة أنا بكراش عليكي"، وهو ما دفعها للدخول في نوبة ضحك هيستيرية.

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ونشر الشاب الذي يُدعى "أحمد"، الفيديو عبر حسابه بموقع فيس بوك، وعلق عليه قائلًا: "ضحكت يعني قلبها مال ولا إيه طيب؟".

وانطلق مهرجان "الجونة السينمائي" في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضية، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.