تفاصيل الحلقة الأولى من "نمرة اتنين".. وعمرو يوسف وصبا مبارك يكشفان الكواليس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عبدالفتاح العجمي:

تعرض "شاهد VIP" حصريا، ابتداءً من اليوم الخميس 29 أكتوبر، الحلقة الأولى من مسلسل "نمرة اتنين"، والتي تحمل عنوان "الناحية التانية"، وهي من بطولة عمرو يوسف وصبا مبارك ونهى عابدين، سيناريو وحوار سماء عبد الخالق، وإخراج طارق العريان.

تدور أحداث الحلقة حول علاقة "علا وشريف" المتزوجان بعد قصة حب، تطرح الحلقة سؤالاً مفاده: "حين لا يكون هناك سببا مباشرا لإنهاء الزواج سوى الملل، هل يُعدّ ذلك سببا كافيا؟".

وحول الدور الذي يلعبه في الحلقة، قال النجم عمرو يوسف: "أقدم شخصية شريف.. أعتقد أن ما تعرّض له شريف أو شعر به يقع به كثيرون سواء من الرجال أو النساء، ففكرة التردد والحيرة فيما يريد المرء أو يرغب هو شعور لن تواتيك معه أي راحة. فلو كنت في جهة اليسار سترغب بالذهاب إلى اليمين، والعكس.. هذه هي الورطة التي واجهها شريف باختصار".

وحول تعاونه مع المخرج طارق العريان ونجوم الحلقة، قال عمرو يوسف: "عملت مع طارق العريان في (ولاد رزق) وحققنا نجاحًا كبيرًا، لكن هذه التجربة كانت مختلفة لذا تحمست لها بشكل كبير.. كذلك عملت مع صبا مبارك من قبل، والحمدلله حققنا نجاحات عدة، آخرها في مسلسل (طايع)، صبا فنانة مهمة ومجتهدة وأرتاح كثيرًا للعمل معها.. أما نهى عابدين، فقد عملنا سويًا في مسلسل (عشم إبليس)، وهي هنا تجسّد دور الزوجة بشكل مختلف، وأجادته للغاية في الحقيقة، كما ظهر الفنان محسن محيي الدين بدور والدي كضيف شرف خلال مشهد من الحلقة، هي أول مرة أعمل معه، وسعدت جدًا، فلطالما كنت من معجبيه".

واختتم عمرو يوسف: "أنا سعيد بعرض العمل على (شاهد VIP) فهي منصة عربية مهمة وكبيرة وتزداد قوةً مع الوقت، ونحن نرى المستقبل يتوجه إلى المنصات بشكل أو بآخر".

فيما تعرب النجمة صبا مبارك عن سعادتها للمشاركة في إحدى حلقات المسلسل، وتضيف: "يقدم العمل شكلاً مختلفاً سواءً في الحلقات المنفصلة، أو في أسلوب الطرح الجديد بالنسبة للمشاهد العربي، إضافةً إلى الإنتاج الضخم، والكم من النجوم والمخرجين.. لذا فالمشاركة في العمل بمثابة إضافة لأي ممثل، وقد استمتعت جداً بالتجربة".

وحول دورها في الحلقة، تقول صبا: "أؤدي دور سيدة تدخل في علاقة عاطفية مع رجل متزوج يؤدي دوره عمرو يوسف، ومع تصاعد الأحداث تتعقد هذه العلاقة.. أؤمن شخصياً أنه طالما كنا أحياءً فهناك دائماً فرص بانتظارنا، بما في ذلك منح شخص ما فرصة ثانية أو تجربة الحب مرة أخرى، وأترك للمشاهدين الحكم".

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وحول تعاونها مع المخرج طارق العريان، تضيف صبا: "هذا أول تعاون لي مع طارق العريان، وهو مخرج رائع يملك نظرة خاصة، وحريص على منحنا كافة ما نحتاجه للقيام بالدور على أتم وأكمل وجه".

وحول عرض العمل على "شاهد VIP" تختم صبا: "المنصة ضخمة، والجمهور العربي أصبح أكثر ألفة في التعامل مع منصات المشاهدة الرقمية، وخاصة خلال الفترة الأخيرة.. أنا في غاية الشوق لعرض المسلسل ومتشوقة أكثر لمعرفة ردود فعل الجمهور تجاهه".

من جهته قال المخرج طارق العريان: "أغرتني التجربة الجديدة عموماً والنص المكتوب خصوصاً، فالعمل ليس مسلسلاً وليس فيلماً، كما أنه يجمع الاجتماعي بالرومانسي، أحب النمط الرومانسي من الأعمال فالشخصيات تضم الكثير من التفاصيل، والحوارات مليئة بالمشاعر وتحتاج إلى تفصيل في كل مشهد كي تصل إلى المُشاهد بصدق".

وأضاف العريان: "في السابق لم نجد منصة لديها إقبال جماهيري مناسب لهذا النوع من الأعمال، أما اليوم فالوضع مختلف." وحول أجواء التصوير، قال العريان: "أتممنا تصوير الحلقة خلال 9 أيام ضمن إيقاع سريع وممتع، فمدة الحلقة أقل من ساعة، وهي مليئة بالأفكار الجديدة، الأمر نفسه ينطبق على التعامل مع الممثلين، أما التحدي فيكمن في معرفة المزيد عن كل شخصية وصفاتها ضمن فترة زمنية قصيرة وعدد مَشاهد قليل نسبياً".

وختم العريان: "اعتمدت على فكرة بحرها واسع، تتمحور حول العلاقات والالتزام والأشخاص غير المرتبطين، والحياة قبل وبعد الزواج. ونظراً لعدد المشاهد وفترة التصوير أدخلنا الـ(الفويس أوفر) لشرح حالات وأفكار الشخصيات."

كما أعربت كاتبة الحلقة سماء عبد الخالق عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "نمرة اثنين" سيّما وأنها المرة الأولى التي تكتب فيها حلقات طويلة، وأضافت سماء: "أحب الكتابة عن العلاقات الإنسانية، وجذبني عنوان العمل (نمرة اتنين)، كما أن قصة (الناحية التانية) التي كتبتها ستلمس المشاهدين وتذكرهم بلحظات مروا بها في حياتهم، فالإنسان ليس أبيض أو أسود، طيب أو شرير، بل هو مليء بالمشاعر ويتصرف حسب المواقف والظروف، فهل الكاركتر سيُدين الشخص عندما يخطىء أو يبرّر له أخطاءه أو يقف متفرجاً؟ هذه هي الأفكار التي انطلقت منها عند الكتابة".

وتبدأ منصة شاهد التابعة لمجموعة mbc، في عرض حلقات مسلسل "نمرة اتنين" بدايةً من يوم 29 أكتوبر الجاري.