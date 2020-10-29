الليلة.. محمد الشرنوبي ضيف أبلة فاهيتا في "لايف من الدوبلكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

يحل الفنان محمد الشرنوبي ضيفًا الليلة على برنامج "لايف من الدوبلكس"، الذي تقدمه الدُمية الشهيرة أبلة فاهيتا عبر قناة ON.

وروجت "فاهيتا"، للحلقة عبر حسابها بـ"تويتر"، من خلال نشر صورة تجمعها بـ الشرنوبي وعلقت: "الحب كله، الليلة دي الساعة ١١ لايف من الدوبلكس على ON".

برنامج "لايف من الدوبلكس"، تُعرض حلقاته الخميس والجمعة من كل أسبوع في الساعة 11 مساءً بتوقيت مصر، على أن يبدأ عرض أولى الحلقات اليوم الخميس الموافق 29 أكتوبر.

من ناحية أخرى، تستعد "أبلة فاهيتا"، لتقديم مسلسلها الجديد "دراما كوين"، في النصف الأول من 2021 المقبل عبر منصة "NETFLIX" العالمية.

مسلسل "دراما كوين"، بطولة الفنان باسم سمرة ودنيا ماهر وأسامة عبد الله، والمسلسل هو أول أعمال فاهيتا الدرامية بعد نجاحها في تقديم البرامج.