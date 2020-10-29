إنجاز عالمي جديد .. ستاشر أول فيلم مصري يحصد السعفة الذهبية من مهرجان كان

في إنجاز عالمي جديد للسينما المصرية إستطاع الفيلم المصري "ستاشر " للمخرج و السناريست سامح علاء حصد جائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم روائي قصير من مهرجان كان السينمائي الدولي.

ليصبح أول فيلم مصري يحصد هذه الجائزة الكبرى في أيا من أقسام المهرجان بعد أن حصد يوسف شاهين جائزة اليوبيل الذهبي للمهرجان عن مجمل أعماله.



وكان الفيلم قد حصل من قبل علي جائزة أفضل فيلم روائي قصير من مهرجان موسكو السينمائي الدولي.



لتصبح هذه هي ثالث جوائز الفيلم بعد حصوله على تنويه خاص من لجنة تحكيم مهرجان نامور البلجيكي في دورته الخامسة و الثلاثين و يعتبر مهرجان نامور هو الاهم في بلجيكا و

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من اهم المهرجانات الفرانكفونية في اوروبا .



وتسلم الجائزة المخرج سامح علاء الذي عبر عن سعادته وفخره بهذه الجائزة وان الكلمات لا تسعفه للتعبير عن شعوره بهذه الجائزة الكبرى.



الفيلم من انتاج" فيج ليف ستوديو " و للمنتجين محمد تيمور و مارك لطفي و يشاركهم احمد زيان و الفرنسي مارتن جيروم.



الجدير بالذكر ان العرض الأول للفيلم في بلده مصر كان في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي .