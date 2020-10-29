مريهان حسين على السجادة الحمراء فى سابع أيام مهرجان الجونة

ظهرت الفنانة مريهان حسين على السجادة الحمراء في اليوم السابع لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، قبل إعلان جوائز منصة الجونة.

Advertisements وكان من بين أول الحضور الفنانة سلوى محمد علي،المخرج أمير رمسيس، الفنانة بشرى، طارق الإبياري، والفنانة أمير رمسيس، الفنانة بشرى، طارق الإبياري، والفنانة رانيا يوسف التي خطفت بإطلالتها الأنظار.

وانطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء الجمعة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا ، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

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