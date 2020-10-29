موسيقى الموزع أحمد عادل قبل شرقية أغنية الجو جميل

أشعل الهضبة عمرو دياب ساحات التواصل الإجتماعي، بعد طرح أغنيته الجديدة "الجو جميل"، وذلك عبر أحد التطبيقات الموسيقية الشهيرة.

شهدت الأغنية، التعاون الأول لـ دياب مع الموزع الموسيقي أحمد عادل، الذي قدم خلفية شرقية مميزة للأغنية، أعطتها طابع كلاسيكي الذي يفضله جمهور الهضبة ، حيث يبرز طبقات صوته بشكل أقوى.

الأغنية من كلمات:محمد القاياتي، ألحان:محمد يحيى، توزيع:احمد عادل.

مشوار موسيقي مميز مع منير وشيرين وتامر حسني..وأحدثهم عمرو دياب

بدأ أحمد عادل مشواره الموسيقي مايقرب من 15 عام، تعاون فيها مع كبار

نجوم الغناء العربي ، أبرزهم "الراحل عامر منيب، محمد منير، شيرين، محمد منير، جنات ،أصالة، حمادة هلال، نيكول سابا، ماجد المهندس، وائل جسار، وغيرهم..".

موسيقي من أبناء كلية التجارة وشارك عامر منيب في آخر عمل فني له

اختلفت دراسة عادل عن نشاطه ونجاحه الموسيقي، حيث أنه تخرج من كلية التجارة جامعة عين شمس، ولكنه كان يهوى المجال الموسيقي أكثر من العمل التجاري.

وكانت أبرز خطوات عادل الموسيقية، من خلال توزيع أغنية "والله وعملوها الرجالة" عام 2006، التي تم تقديمها عقب مباراة نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، وصعود المنتخب المصري للنهائيات.

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بالإضاف إلى موسيقته في عالم الأناشيد الدينية، بدايةً من "محمد نبينا" للفنان حمادة هلال، دعاء "يالله" الذي كان آخر ماقدمه الراحل عامر منيب قبل وفاته، من كلمات:دعاء عامر، ألحان عزيز الشافعي.

توزيع شرقي مميز للـ"الجو جميل" بشهادة جمهور دياب

وتعاونه الأول مع دياب، أدخل نكهة شرقية لكلمات وألحان الأغنية، خاصةً مع استخدامه لآلة "الأكورديون" والطبلة ،فخرجت للمستمع بجو شرقي يلائم الموسم الشتوي الغنائي لعام 2020.

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