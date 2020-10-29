هند عبد الحليم وزوجها في سابع أيام مهرجان الجونة السينمائي

ظهر الثنائي هند عبد الحليم و زوجها كريم قنديل على السجادة الحمراء في اليوم السابع لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، قبل إعلان جوائز منصة الجونة.

وكان من بين أول الحضور الفنانة

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سلوى محمد علي، المخرج أمير رمسيس، الفنانة بشرى، طارق الإبياري، والفنانة رانيا يوسف التي خطفت بإطلالتها الأنظار.

وانطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء الجمعة،