فاجأ النجم "أبو" جمهوره بغنائه أغنيته الجديدة لأول مرة على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي الرابع.
وقد قدمته النجمة بشرى رئيس العمليات والمؤسس المشارك لمهرجانالجونة وقالت أن ابو من اعمدة المهرجان، وان كل حبة رمل في الجونة بتحبه، واضافت انه كعادته يقدم دائما اغنية جديدة في كل عام فقدم من قبل 3 دقات وشربات وحبيبى يا ليل.
أغنية "هتيجى" من انتاج "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر وهى من كلمات ابو ومنة القيعى وألحان أبو وتوزيع موسيقي توما.
كانت هذه تفاصيل خبر على هامش مهرجان الجونة السينمائي .. النجم أبو يفاجئ جمهوره بـ"هتيجى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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