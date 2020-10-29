على هامش مهرجان الجونة السينمائي .. النجم أبو يفاجئ جمهوره بـ"هتيجى"

فاجأ النجم "أبو" جمهوره بغنائه أغنيته الجديدة لأول مرة على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي الرابع.

وقد قدمته النجمة بشرى رئيس العمليات والمؤسس المشارك لمهرجان

الجونة وقالت أن ابو من اعمدة المهرجان، وان كل حبة رمل في الجونة بتحبه، واضافت انه كعادته يقدم دائما اغنية جديدة في كل عام فقدم من قبل 3 دقات وشربات وحبيبى يا ليل.

أغنية "هتيجى" من انتاج "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر وهى من كلمات ابو ومنة القيعى وألحان أبو وتوزيع موسيقي توما.