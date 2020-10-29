ترتدي الحجاب.. نجمة بوليوود سانا خان تعتزل التمثيل وتعلن توبتها

رنا صلاح الدين - أعلنت الممثلة الهندية ونجمة برنامج Big Boss، سانا خان، اعتزالها العمل بالفن والسينما، وتوديع مسيرتها التمثيلية من أجل قضاء حياتها "في خدمة الإنسانية" واتباع أوامر "خالقها".

يأتي هذا الإعلان من خان لاعتزالها التمثيل، في أعقاب انفصالها عن صديقها ملفين لويس في وقت سابق من هذا العام. بحسب تقارير متداولة.

كانت الممثلة البالغة من العمر 33 عامًان قد شاركت أنباء اعتزالها على حساباتها الشخصية بعدد من اللغات الهندية والإنجليزية والأردية، وذكرت مدى امتنانها لما تمكنت من تحقيقه في حياتها المهنية حتى الآن.

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تقول سانا "اليوم أتحدث إليكم وأنا أقف عند منعطف حاسم في حياتي، على مدى سنوات، كنت أعيش حياة الفن والسينما، وخلال هذا الوقت كنت محظوظة بكل أنواع الشهرة والشرف والثروة من معجبي، والتي أنا ممتنة لهم".

وعقب الإعلان عن "توبتها"، هنأها العالم الديني مولانا تقي عثماني علي لافتًا أن ما فعلته سانا " سيكون قدوة في الشجاعة". وقال على موقع تويتر: "تهانينا لممثلة بوليوود سناء خان على تحويل حياتها نحو رضا الله تعالى وتقديم نموذج في الشجاعة والتصميم".

وأضاف: "وفقها الله في مثابرتها التامة، وساعدها خطوة بخطوة، وساعدها في الدنيا والآخرة".