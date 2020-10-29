رامي جمال يُعلن عن أغنيته الجديدة: “انا مت ١٠٠ مره”

متابعة بتجــــــــــــرد: يستعد الفنان المصري رامي جمال لطرح أغنية جديدة خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأعلن رامي جمال عن الأغنية من خلال صفحته الرسمية في موقع “تويتر”، حيث كشف عن بعض كلماتها في تغريدة فكتب: “انا مت ١٠٠ مره م العيشه وحداني”، وأرفق التغريدة بكلمة “قريبًا”.

وفي نفس السياق، سجّل رامي جمال حتى الآن 4 أغنيات لألبومه المقبل، ولم يستقر بعد على طرح أغاني الألبوم دفعة واحدة أو تباعًا.

وكان آخر ألبومات رامي جمال بعنوان “أنا لوحدي” وتعاون خلاله مع عدد كبير من الشعراء، ومنهم محمد عاطف، تامر حسين، شادي نور، أحمد المالكي، ومصطفى حسن، ومن الملحنين مع مدين، بلال سرور، وياسر نور. ومن الموزعين توما، وسام عبدالمنعم، أحمد إبراهيم، ونادر حمدي.