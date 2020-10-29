متابعة بتجــــــــــــرد: يستعد الفنان المصري رامي جمال لطرح أغنية جديدة خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأعلن رامي جمال عن الأغنية من خلال صفحته الرسمية في موقع “تويتر”، حيث كشف عن بعض كلماتها في تغريدة فكتب: “انا مت ١٠٠ مره م العيشه وحداني”، وأرفق التغريدة بكلمة “قريبًا”.
وفي نفس السياق، سجّل رامي جمال حتى الآن 4 أغنيات لألبومه المقبل، ولم يستقر بعد على طرح أغاني الألبوم دفعة واحدة أو تباعًا.
وكان آخر ألبومات رامي جمال بعنوان “أنا لوحدي” وتعاون خلاله مع عدد كبير من الشعراء، ومنهم محمد عاطف، تامر حسين، شادي نور، أحمد المالكي، ومصطفى حسن، ومن الملحنين مع مدين، بلال سرور، وياسر نور. ومن الموزعين توما، وسام عبدالمنعم، أحمد إبراهيم، ونادر حمدي.
كانت هذه تفاصيل خبر رامي جمال يُعلن عن أغنيته الجديدة: “انا مت ١٠٠ مره” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.