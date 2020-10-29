“مجرد هراء”.. رونالدو يفتح النار على فحوص كورونا

متابعة بتجـــــــــــرد: “فحص كورونا مجرد هراء”.. بهذه الكلمات عبر النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، عن نتيجة فحص الفيروس المستجد الأخيرة، والتي ظهرت إيجابية، مما حرمه من خوض مباراة القمة بين يوفنتوس وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا.

ونشر رونالدو الأربعاء صورة له على إنستغرام مبتسماً، وكتب قائلاً: “أشعر أنني بخير وبحالة صحية جيدة”، ثم أضاف: “فحص كورونا مجرد هراء”، إلا أنه حذف هذه الجملة لاحقاً.

يذكر أن رونالدو، البالغ من العمر 35 عاماً، أصيب بكورونا خلال وجوده مع منتخب البرتغال يوم 13 أكتوبر الحالي.

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وكان يأمل في اللحاق بمواجهة برشلونة مساء الأربعاء، لكن النتيجة ظلت موجبة، مما حرم جماهير العالم من الاستمتاع بمواجهة ثنائية مرتقبة ضد ليونيل ميسي.

إلى ذلك أكد رونالدو أنه في حالة بدنية جيدة من خلال نشر مقاطع فيديو لتدريباته المنزلية، لكنه اضطر لعزل نفسه دون مخالطة أفراد أسرته لحين تحول النتيجة إلى سلبية.

يشار إلى أن لاعبين آخرين أصيبوا بـ”كوفيد-19″، على رأسهم نجما باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار ومهاجم ميلان الإيطالي الدولي السويدي السابق زلاتان إبراهيموفيتش.