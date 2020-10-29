بالصور: رانيا يوسف.. جرأة جديدة بـ"هاف ستومك"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف جدلا جديدا، لكنه بات معتادا، منذ انطلاق فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.
جاءت إطلالة رانيا يوسف، الخميس، عبارة عن "فستان طويل باللون الأزرق، بصيحة هاف ستومك، وبقصة جريئة عند منطقة الصدر، وفتحة ساق طويلة"، كما أورد موقع "مصراوي".
بدأت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، الجمعة الماضي، وتستمر حتى 30 أكتوبر الجاري، ويكرم المهرجان في دورته الرابعة الفنان خالد الصاوي بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي.
ويعرض المهرجان الذي يرفع شعار "سينما من أجل الإنسانية" نحو 65 فيلما من 40 دولة ضمن عدة مسابقات وبرامج متعددة.
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