شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت ساخرا من إطلالته هو وزوجته: لما تكونوا انتم الاتنين بتقروا مجلة ميكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان محمد ثروت متابعيه عبر حسابه على إنستجرام صورة لإطلالته هو وزوجته أمس بمهرجان الجونة، وظهر ثروت على السجادة الحمراء مرتدى جاكيت عليه رسومات ميكى، وأيضا زوجته ارتدت حذاء عليه رسومات كارتون "ميكى"، وكتب محمد ثروت على الصورة ساخرًا: "لما تكونوا انتم الاتنين بتقروا مجلة ميكي".





وفى سياق آخر طرحت شركة سينرجى البرومو الدعائى لفيلم محمد ثروت الجديد "عفريت ترانزيت"، التي تدور أحداثه حول قصة بائع مخدرات يتعرض للعديد من المشاكل واتهامه في جريمة قتل، الأمر الذي يدفعه لمحاولة البحث عن براءته والسير في طريق التوبة.

فيلم "عفريت ترانزيت" بطولة محمد ثروت وبيومى فؤاد وأسماء أبو اليزيد، وأحمد فتحى ومحمود الليثى، وهدى مجد ومحمود حافظ والفنان محمد جمعه وأخرون من النجوم، كما يظهر الفنان أحمد فهمى ضيف شرف في أحداث الفيلم، والعمل من إخراج ياسر هويدى، وتأليف أحمد عامر وتامر عبد الحميد.

ومن ناحية أخرى ينتظر محمد ثروت فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، للنجم كريم عبد العزيز ودينا الشربينى للمخرج وائل عبد الله، كما يشارك في فيلم "النمس والإنس" مع النجم محمد هنيدى، للمخرد شريف عرفة ويشارك في بطولته كل من صابرين ومنة شلبى وعمرو عبد الجليل، وآخرون من النجوم.