شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مرسى ينشر برومو "أبلة فاهيتا" على فيس بوك: الليلة على قناة ON "فيديو وصور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سعادة كبيرة يعيشها محبو وجمهور برنامج "أبلة فاهيتا" بعد الإعلان عن بدء موسم جديد من البرنامج الليلة على شاشة قناة ON، حيث نشر رجل الأعمال تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برومو البرنامج عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك، وعلق عليه قائلا: "يبدأ الليلة على ON tv".

وتستضيف "أبلة فاهيتا" المطرب محمد الشرنوبى فى أولى حلقات موسمها الجديد من برنامجها الشهير "لايف من الدوبليكس" الذى تعرضه عبر شبكة قنوات on، في تمام الساعة 11 مساءً اليوم، فى أول ظهور لها من مسرحها الجديد بعد تطويره.

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تامر مرسى على فيس بوك

وكانت الشركة المنتجة للبرنامج الكوميدي الشهير طرحت برومو دعائيا جديدا لها منذ أيام، ظهرت من خلاله "أبلة فاهيتا" هى تؤدى التمارين الرياضية من خلف شاشة تليفزيون، وتجرى الأبلة مكالمة هاتفية مع "شهاوند"، حيث تقول بخفة دمها المعهودة: "أيوه يا شهاوند مش معقولة الدوبلكس خلاص راجع ولحد دلوقتى منزليش ولا إعلان.. يا خبر المخرج هرب بالماتريال، وإزاى عرف إنى مكنتش ناويه أدفعله؟.. يهدها.. خلاص انزلى دلوقتى اطبعى صور لوشى 5 × 5 وروحى الطعيها فوق يفط لميس الحديدى الملعلطة على المحور ديه".



الشرنوبى وابلة فاهيتا

ونالت أبلة فاهيتا شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من خلال برنامج "لايف ‏من الدوبلكس"، الذي حقق ‏نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربى، كما ظهرت "فاهيتا" في مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات ‏لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعى، مع مجموعة كبيرة ‏من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون مع الدمية الشهيرة.‏