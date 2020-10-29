شكرا لقرائتكم خبر عن "يا رسول الله" أحدث أغانى أحمد سعد احتفالا بالمولد النبوى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم أحمد سعد أحدث أغانيه "يا رسول الله" احتفالا بمولد النبى - صلى الله عليه وسلم - وهى من كلمات محمد النجار وتوزيع أشرف البرنس وألحان وليد سمارة. وتقول كلماتها: "يا رسول الله يا حبيب الله يا نبى المحبة والسلام، ماتتوصفش مهما قولت بالكلام، أنا عينى فاض منها الدموع ونفسي اشوفك في المنام".

ونشر المطرب أحمد سعد مؤخرا على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة تجمعه بالفنان الكبير هانى شاكر، وعلق عليها قائلا: "انتظرونا قريبا فى عمل مفاجأة"، وذلك دون أن يفصح عن مضمون هذا العمل.

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وفى سياق آخر، كان سعد قد رد على إجرائه عملية تجميل وتغيير شكل وجهه، مؤكدا أنه كان لديه مشكلة فى جانب وجهه الأيمن وكان يضطر بسببها لإطالة ذقنه حتى لا تظهر اختلاف بين جانبى وجهه، لافتا إلى اقتراح طبيب صديق له بإصلاحها.

وقال فى تصريحات تليفزيونية: "أنا معملتش حاجة، أنا كان عندى مشكلة مربى عشانها دقنى لو الناس تشوف ده فى الصور، عندى حتة فى الفك داخلة لجوة شوية وعشان إحنا بنصورلازم يكون الجنب ده زى الجنب ده، وعشان كدة ربيت دقني".

وأعرب النجم أحمد سعد عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها عقب طرح أغنية "بصرة" والذى قدمها على طريقة فيديو ريليكس واقتربت من تحقيق ملايين المشاهدات على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ، ونال من خلالها عدد من ردود الأفعال الإيجابية وهى من كلمات مصطفى حسن، وألحان سامح كريم، وتوزيع إلهامى دهيمة وشقيقه أدهم، سعد قال في تصريحات لـ ”الخليج 365” أنه تلقى عددا من التهانى على أغنية "بصرة" من داخل الوسط الفني وخارجه مشيرا إلى أن كلماتها مناسبة جدا للواقع الذى نعيشه، مضيفا أن أي أغنية يقدمها يكون مقتنعا بها تماما ودائما ما يحرص على تقديم كل ماهو جديد .