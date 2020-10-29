شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس كليب "قشطة بالزبادى" لمحمود الليثى والراقصة لورديانا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعان المطرب محمود الليثى بالراقصة البرازيلية لورديانا، التى أحدثت ضجة كبيرة على السوشيال ميديا بعد رقصها فى أحد مراكز التجميل وتصدرت الترند خلال الأيام الماضية، فى أغنيته المصورة الجديدة "قشطة بالزبادى" التى انتهى من تصويرها على طريقة الفيديو كليب داخل أحد المراكب النيلية بوسط البلد، ومن المقرر طرحها في الساعات الأولى من صباح غد الجمعة.



محمود الليثى مع الراقصة لورديانا

أغنية "قشطة بالزبادى" تجمع المطرب محمود الليثي والراقصة البرازيلية لورديانا، وهي من كلمات كلامنص، وألحان فلكلور أجنبى، توزيع ومكساج ساسو.

وكانت الراقصة البرازيلية لوريانا أعلنت عن عمل فني حديد، مع الموزع الموسيقى إسلام ساسو، وهى أغنية بعنوان "قشطة بالزبادى"، وظهرت لورديانا وهى ترقص خلال غناء الليثى، معلقة على الفيديو: "ليس لدى كلمات للتعبير عن السعادة التى أشعر بها الآن.. كن مستعدًا لأننا سنوافيك قريبًا بأخبار سارة.. أحبكم جميعا".

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محمود الليثى مع لورديانا

وأصبحت الراقصة لورديانا حديث السوشيال ميديا بسبب رقصتها فى أحد مراكز التجميل التى اجتاحت منصات التواصل الاجتماعى، حيث بدأ الجمهور فى البحث عن صاحبة المقطع الشهير، وهو ما تحقق بوصولهم لحساب الراقصة على موقع "إنستجرام"، والذى تضاعف عدد المتابعين عليه خلال ساعات قليلة من انتشار مقطع الفيديو حتى وصل إلى ما يزيد على 500 ألف متابع.



محمود الليثى