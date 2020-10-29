"صلوا من أجلي".. إصابة نجم بوليوود الوسيم عثمان مختار بفيروس كورونا

رنا صلاح الدين - كشف الممثل التلفزيوني والسينمائي الباكستاني عثمان مختار، عن إصابته بفيروس كورونا.

على صفحته الشخصية بميزة الاستوري على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، شارك عثمان يوم الأربعاء، نبأ إصابته بالفيروس.

وكتب مختار في رسالته "رفاق ثبُتت إصابتي بفيروس COVID-19. ومن حسن الحظ، انه ثبتت إصابتي أيضًا بأشخاص رائعين مثلكم، صلوا من أجل شفائي".

وطلب من معجبيه الدعاء من أجل شفائه العاجل، قائلًا "أرجوكم اذكروني في صلاتكم. هذا الأمر لم ينته بعد".

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شوهد مختار آخر مرة في مسلسل Sabaat الدرامي الذي نال شهرة كبيرة.

عثمان

ولد مختار في روالبندي في 27 يوليو 1985 للممثلة نصيرة، التي قدمت في 158 فيلمًا، واشتهرت بأدوارها الشريرة، بينما كان جده محاميًا. ولأن عائلته لم تدعم رغباته في أن يصبح مخرجًا سينمائيًا، فقد درس الصحافة بدلًا من السينما. وفي مرحلة ما، أراد أيضًا أن يصبح لاعب كريكيت محترف، ولكن أيضًا قامت عائلته بإثناءه عن ذلك.

وبدأ مختار مسيرته المهنية كمخرج في عام 2006 وكممثل مسرحي في عام 2007، حيث قام بإخراج مقاطع فيديو موسيقية وأفلام قصيرة بالإضافة إلى التمثيل في العديد من المسرحيات قبل أن يحصل على دور كممثل سينمائي في 2016.