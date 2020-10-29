اصبع كيم كارداشيان "السادس" يثير الجدل مجددا على السوشيال ميديا.. شاهد الصور

رنا صلاح الدين - أُجبرت كيم كارداشيان على إثبات أن لديها خمسة أصابع في قدمها، وذلك في مقطع فيديو غريب الشهر الماضي.

لكن شائعات حول امتلاكها "ستة أصابع"، قد عادت إلى الظهور في لقطة سريعة خلال عطلة عيد ميلاد النجمة الأربعين المثيرة للجدل الأسبوع الماضي.

على الرغم من كشف كيم تمامًا عن وجود أصبع سادس الشهر الماضي، إلا أن ذلك لم يمنع المعجبين من نقاش المسألة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث فتحت صورتها وهي تسير في "شبشب" صيفي، سيل من التعليقات بين متابعيها .

كتب أحد مستخدمي تويتر، الذي كان من الواضح أنه يشعر بالصدمة بشأن هذه المسالة، "لماذا تمتلك كيم ستة أصابع في إحدى هذه الصور". في صورة نُشرت على حساب كيم بموقع انستجرام يوم الثلاثاء، نستطيع أن نشاهدها وهي تسير مع أحد الاصدقاء.

تساءل أحد مستخدمي Instagram المتعاطفين عن سبب "اهتمام" أي شخص بما إذا كان كارداشيان هو "متعدد الأصابع"، أي عندما يولد شخص ما بأكثر من العدد المعتاد من أصابع اليدين أو القدمين. كتب أحدهم 'بالتأكيد تبدو لي 6 أصابع".