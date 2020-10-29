وجبة مصرية شعبية يعشقها شاروخان ويرغب بتناولها بقية حياته.. تعرف عليها

رنا صلاح الدين - تحدث شاروخان مؤخرًا عن طعامه المفضل، وصعوبات الطبخ في جلسة أسال شاروخان #AskSRK على تويتر. كما أن حب شاروخان للطعام ليس سرا. وقد كشف مؤخرًا عن الأطعمة التي يعشقها، ويمكنها تناوله لبقية حياته.

من بين العديد من الأسئلة الأخرى التي سُئل عنها الملك خان في جلسته الأخيرة أسال شاروخان #AskSRK، كتب أحد متابعيه على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، "إذا كان بإمكانك تناول ثلاثة أطعمة فقط لبقية حياتك، فما هي؟ " أجاب نجم "ريس"، ("دال شوال" -وهو طبق باكستاني يحظى بشعبية كبيرة في نيبال والهند.ويتكون من العدس والأرز- والبصل". وهي نفس مكونات وجبة "الكشري"؛ الغذاء الشعبي الأول في مصر.

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كما سأله مستخدم آخر على تويتر عما إذا كان قد "انتهى من تعلم كيفية الطهي". فكتب النجم، " لا يزال ضبط مقدار الملح الذي يجب أن نضعه أمرًا صعبًا".

ومعروف أن شاروخ يستمتع بالطهي. حتى أنه في عام 2019، تم تصويره وهو يطبخ الطعام الإيطالي لأطفاله، في برنامج ديفيد ليترمان.