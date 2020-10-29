جينيفر وينجت "كومود" تستعرض رشاقتها بمقطع فيديو وهي ترقص.. شاهد

رنا صلاح الدين - أثار فيديو جديد للممثلة التلفزيونية جينيفر وينجت إعجاب جمهورها برقصها. ويظهر الفيديو، الذي نشرته الممثلة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، جينيفر ومدرب الرقص موهيت أنتوني، وهما يرقصان على أنغام أغنية إنجليزية.

وذكر موقع msnن أن جينيفر كانت ترتدي قميص وردي وبنطلون أسود وتركت شعرها بتسريحة مفتوحة في أثناء الرقص.

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في أثناء مشاركة الفيديو، كتبت جينيفر أنه منذ فترة، بدأت تعتقد أنها تستطيع الرقص. وشكرت مدربها على رقصها وطلبت منه العودة قريبًا حتى تتمكن من العودة بالرقص.

جنيفر، التي كانت في استراحة بسبب حالة جائحة فيروس كورونا، ذهبت مؤخرًا إلى مدينة جوا لقضاء عطلة وشاركت صورة لها من الرحلة على أنستجرام. كتبت، "جاهزة للانطلاق".