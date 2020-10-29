شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى فى مهرجان الجونة بفستان ارتدته قبل ربع قرن.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت النجمة ليلي علوي متابعيها على موقع إنستجرام حينما نشرت صورة لها من إطلالتها في مهرجان الجونة السينمائي، بفستان مميز والمفاجأة تمثلت في نشرها صورة بجواره لنفس الفستان قبل ربع قرن، حيث نشرت الصورتين وعلقت عليها قائلة: "أكثر من 25 عاما" في إشارة إلى أنها تمتلكه منذ تلك الفترة الطويلة.

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النجمة ليلى علوي بنفس الفستان والفارق بين الصورتين ربع قرن

وكانت النجمة ليلى علوى خطفت الأنظار اليها بإطلالتها التي ظهرت بها على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الرابعة، بعد أن ارتدت فستانا باللون الأصفر، المطرز على الهيئة الفرعونية حيث تقترب تصاميمه من تصميم العين الفرعونية الشهيرة.

من ناحية أخرى سبق وشاركت النجمة ليلى علوى، صورة بورتريه لشخصية "مانويلا الغجرية" التى جسدتها فى فيلم المصير، عبر حسابها على تويتر، وكتبت ليلى على الصورة قائلة: "كنتوا حلوين أوى.. زى ما يكون الشمس انقسمت وادت كل واحد فيكم حتة".

وفى سياق آخر حرصت النجمة ليلى علوى، على حضور حفل افتتاح النسخة الرابعة من ملتقى "أولادنا"، المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وبرئاسة دكتورة سهير عبد القادر وبرعاية كل من السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.