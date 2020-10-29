شكرا لقرائتكم خبر عن بوستر جديد لمسلسل خيط حرير لـ مى عز الدين قبل عرضه بـ 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة سينرجى، بوستر جديدا لمسلسل "خيط حرير"، للنجمة مى عز الدين، والذى تعود به للدراما، بعد غياب العام الماضى، ويعتبر البوستر هو الثانى للنجمة مى عز الدين، حيث تظهر مى وهى ترتدى فستانا أسود، ومنسوج حولها خيوط عنكبوت، ومن المقرر أن يعرض المسلسل يوم 2 نوفمبر المقبل على شاشة قناة ON في الساعة 8 إلا الربع.



بوستر خيط حرير

وكانت شركة سينرجى، قد طرحت برومو جديد لمسلسل "خيط حرير" الذى تشارك فى بطولته النجمة مى عز الدين، وتظهر بشكل جديد ومختلف تماماً عليها، كاشفة عن موعد عرضه الأول المقرر يوم الاثنين القادم 2 نوفمبر، حيث قالت عبر صفحتها على فيسبوك: "انتظروا مسلسل خيط حرير، بطولة النجمة مى عز الدين من السبت إلى الأربعاء الساعة 7.45 مساءً بدءًا من الاثنين 2 نوفمبر على شاشة ON".

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مسلسل "خيط حرير" تدور أحداثه فى 35 حلقة، فى إطار اجتماعى بجانب التشويق والإثارة والغموض، وسيتم عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة.

مسلسل "خيط حرير" يشارك فى بطولته مع الفنانة مى عز الدين كل من محمود عبد المغنى وسوسن بدر ونيكولا معوض ومى سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ومحمد على رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، واحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمى، ويوسف عثمان وممدوح الشناوي، وحازم سمير، ومن إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.