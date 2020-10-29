شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. نور اللبنانية مع "جمال الحريم" على طريق الواحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل أسرة مسلسل "جمال الحريم" تصوير مشاهدهم داخل أحد الأماكن على طريق الواحات اليوم الخميس، وتجمع المشاهد بين نور اللبنانية ودينا فؤاد وخالد سليم وباقى فريق العمل، وتكشف الحلقات الكثير من المواقف بينهما، وتدور أحداثه فى إطار التشويق والإثارة، حيث تتعرض البطلة وصديقتها إلى أزمات مع الجن والعفاريت، وتتوالى الأحداث .

مسلسل "جمال الحريم" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة للعرض فى الموسم الشتوى وهو تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفى، وبطولة دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، والفنانة الشابة رنا رئيس، هدى الأتربى كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث.

يشار إلى أن نور اللبنانية قدمت آخر أعمالها مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، وعرض في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته كل من أحمد زاهر، روجينا، محمد علاء سلوى عثمان، ريم سامى، عبد العزيز مخيون، وأخرون، تأليف وإخراج محمد سامى.