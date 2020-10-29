شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى وانتشال التميمى ولميس الحديدى يحضرون حفل جوائز منصة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد منذ قليل كل من انتشال التميمي، بشري، لميس الحديدى، المخرج أمير رمسيس، هند عبد الحليم، على السجادة الحمراء فى حفل توزيع جوائز "منصة جونة" المقامة ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة الرابعة.

كما حرص على التواجد منذ اللحظات الأولى كل من رانيا يوسف، ميرهان حسين، نضال الشافعى، لجين عمران، سلوى محمد على، رامز أمير، أحمد حاتم، أحمد داش، طارق الإبيارى، سارة عبد الرحمن، على الطيب.

وتشمل المشاريع الروائية فى مرحلة التطوير: "وداعًا جوليا" لمحمد كُردفانى (البحرين، السودان)، و"هج إلى ديزني" لمها الساعاتى (المملكة العربية السعودية)، و"هاملت من عزبة الصفيح" لأحمد فوزى صالح (مصر)، و"هنا ولا تراني" لفيروز سرحال (لبنان، إسبانيا)، و"طمس" لكريم موسوى (الجزائر)، و"رُقية" لينيس كوسيم (الجزائر، فرنسا)، إضافة إلى "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" لخالد منصور (مصر)، و"عرفة" لـآلاء القيسى (الأردن)، و"الرجل الأخير" لمحمد صلاح (مصر، البرازيل). بينما تشمل الأفلام الروائية فى مرحلة ما بعد الإنتاج "قربان" لنجيب بلحاج (تونس)، و"جنى" لإيلى داغر (لبنان، فرنسا)، و"الحياة تناسبنى جيدًا" للهادى أولاد مهند (المغرب) و"تيارات" لمهدى حميلى (تونس) و"بركة العروس" لباسم بريش (لبنان). وتضم المشاريع الوثائقية فى مرحلة التطوير: "الرجال لا يبكون" لمحمد مصطفى (مصر، ألمانيا)، و"وداعًا طبريا" للينا سويلم (فلسطين، فرنسا) و"كذب أبيض" لأسماء المدير (المغرب)، إضافة إلى الفيلم الوثائقى فى مرحلة ما بعد الإنتاج "خذونى إلى السينما" للباقر جعفر (العراق، مصر). Advertisements



بشرى



بشرى



بشرى وانتشال التميمى



بشرى وانتشال التميمى



انتشال التميمى