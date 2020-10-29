الارشيف / فن ومشاهير

هانى شاكر وحنان ترك ولمجرد يحتفلون بمولد النبى: ذكراك التى تحيينا يا رسول الله

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر وحنان ترك ولمجرد يحتفلون بمولد النبى: ذكراك التى تحيينا يا رسول الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من الفنانين على تهنئه جمهورهم ومتابعيهم بالمولد النبوى الشريف، عبر حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعى، وغردت الفنانة المعتزلة حنان ترك، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "ليس نحن من يحيى ذكراك بل ذكراك التى تحيينا يا رسول الله".

 

حنان ترك
حنان ترك

 

بينما كتب نقيب الموسيقيين هانى شاكر، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "كل عام وكل الأمة الإسلامية والعربية بخير وسلام وسعادة وهنا بمناسبة المولد النبوى الشريف سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام". 

 

هانى شاكر
هانى شاكر

 

Advertisements

فى حين كتب الفنان المغربى سعد لمجرد، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "كل عام والأمة الإسلامية بألف خير، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أشرف الخلق". 

 

كما طرح النجم على الحجار أغنية جديدة تحمل اسم "سيدنا النبي" احتفالا بمولد سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من كلمات هاني عبد الكريم وتوزيع عادل عايش وألحان وليد سعد، وكان الفنان علي الحجار أحيا حفلين "أون لاين" بسبب الأحداث التى تشهدها مصروالعالم مؤخرا وانتشار فيروس فى مختلف دول العالم، مما أدى إلى منع التجمعات للوقاية منه، وقدم عددا من الحفلات الأخرى.

 

عد لمجرد
سعد لمجرد

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هانى شاكر وحنان ترك ولمجرد يحتفلون بمولد النبى: ذكراك التى تحيينا يا رسول الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا