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شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر وحنان ترك ولمجرد يحتفلون بمولد النبى: ذكراك التى تحيينا يا رسول الله والان مع تفاصيل الخبر
حنان ترك
بينما كتب نقيب الموسيقيين هانى شاكر، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "كل عام وكل الأمة الإسلامية والعربية بخير وسلام وسعادة وهنا بمناسبة المولد النبوى الشريف سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام".
هانى شاكر
فى حين كتب الفنان المغربى سعد لمجرد، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "كل عام والأمة الإسلامية بألف خير، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أشرف الخلق".
كما طرح النجم على الحجار أغنية جديدة تحمل اسم "سيدنا النبي" احتفالا بمولد سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من كلمات هاني عبد الكريم وتوزيع عادل عايش وألحان وليد سعد، وكان الفنان علي الحجار أحيا حفلين "أون لاين" بسبب الأحداث التى تشهدها مصروالعالم مؤخرا وانتشار فيروس كورونا فى مختلف دول العالم، مما أدى إلى منع التجمعات للوقاية منه، وقدم عددا من الحفلات الأخرى.
سعد لمجرد
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