شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت لـ"راجل و2 ستات": ذهبت إلى فرحى متأخرا ونزلت الشغل بعد 3 يوم زواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان محمد ثروت إنه خلال يوم فرحه تلقى تليفونا من مكتب دوبلاج كارتون وطلب منه أن يأتى لأداء دور فورا، وبالفعل استجاب للطلب وذهب ثم حضر فرحه متأخرا، متابعا: 3 يوم من الزواج تركت زوجتى ونزلت الشغل".

وأضاف محمد ثروت، خلال برنامج راجل و2 ستات، المذاع على قناة ON E، والذى تقدمه الإعلامية شيريهان أبو الحسن: "لا أحب أن أكون مديونا لأحد، ويوم فرحى لم أكن مديونا وفى نفس الوقت لم يكن لدى أى مليم"، مستطردا: "أى شغلانة في عالم الفن كنت بوافق".

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وتابع محمد ثروت: "بحب الفن عموما وكذلك أحب الرسم وأحب سماع الأغانى، والنسبة الأكبر من جمهورى من الأطفال"، موضحا أن زوجته قليلة فى الأعمال السينمائية لأنها تهتم به أكثر.

وعن اسمه محمد ثروت وتشابهه مع اسم المطرب محمد ثروت قال: "كنت دائما أتعرض لإفيه بسبب هذا، حيث كل مان كان يذكر اسمى يقول لى (طب سمعنى حاجة)"، متابعا: "بحب أحمد عدوية جدا".

ويقدم برنامج "راجل و2 ستات" فى فقراته المختلفة، جرعة دسمة من الموضوعات التى تهم كافة أفراد الأسرة العربية، بخلاف الموضوعات والقضايا الجادة التى يتناقشها البرامج، بواسطة متخصصين، وأيضا سيكون للضحك والفكاهة والترفيه نصيب كبير من فقرات البرنامج على مدار أيام الأسبوع.

البرنامج يطرح أيضا موضوعات اجتماعية مهمة ونصائح مفيدة تخص الأسرة المصرية والعربية وطموحاتها، كما سيعرض المشاكل والقضايا العصرية وقصص النجاح فى المجتمع بمنظور جديد.