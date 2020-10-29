شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال: اختارنا لورديانا عشان عليها العين وعائد "إنتى معلمة" ليا فقط.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مطرب المهرجانات عمر كمال أن اختياره للراقصة البرازيلية لورديانا جاء لأنها حققت نجاحا الأيام الماضية، لذلك قرر هو ومطرب المهرجانات حمو بيكا أن تكون معهما في أغنيتهما الجديدة "إنتى معلمة" لإسعاد الجمهور، ولورديانا عليها العين، أما بالنسبة للراقصة جوهرة لم يتم الاستغناء عنها، فهناك أعمال أخرى ستكون موجودة فيها.

وأضاف عمر كمال، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه لا يوجد خلاف بينه بين مطرب المهرجانات حسن شاكوش، فهو أخ وصديق مقرب له، وهناك أغنية بينهما فى الفترة المقبلة بعد أغنية "إنتى معلمة"، تتحدث عن قصة شابين وحكايتهما من تحت الصفر.

وتابع كمال أن أغنية "إنتى معلمة" ستطرح الفترة المقبلة على قناة يوتيوب الخاصة به وليس قناة حمو بيكا، وهذا جاء بالاتفاق بينهما وبالتراضى، لافتاً إلى أن العائد المادى سيكون له وليس لبيكا، مضيفا: "وفى المقابل هناك تراك جديد أعطيته لحمو بيكا".