شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت عن فترة الجامعة: "كنت بخش الامتحان أكتب اسمى وامشى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حكى الفنان محمد ثروت، تفاصيل حياته في الجامعة قائلا: "كنت بدخل الامتحان أكتب اسمى وامشى لأنى كنت أريد أن ابقى أطول عدد من السنوات في الكلية كى أمثل في مسرح الجامعة".

وأضاف ثروت خلال برنامج "راجل و2 ستات"، المذاع على قناة ON E، الذى تقدمه الإعلامية شيريهان أبو الحسن،: "ظللت سنوات بعد التخرج أذهب لمسرح الجامعة وأساعد زملائى والناس الجداد وكانت زوجتى منى من الناس الجداد في مسرح الجامعة، واتخطبنا 3 سنوات، وقلت لها أنا لا أريد أن أتزوج الآن لأنى مهتم أكثر بالفن والسينما، فردت على قائلة: أنا في ضهرك ، وظلت تساندى طوال 3 سنوات خطوبتنا".

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واستطرد ثروت: "زوجتى منى وشها كان حلو علي، وفضلت ماستنيانى 10 سنوات، وخلال فترة خطوبتنا دخلت مركز الإبداع الفني مع خالد جلال، ثم بدأت أكون نفسى تدريجيا".

ويقدم برنامج "راجل و2 ستات" فى فقراته المختلفة، جرعة دسمة من الموضوعات التى تهم كافة أفراد الأسرة العربية، بخلاف الموضوعات والقضايا الجادة التى يتناقشها البرامج، بواسطة متخصصين، وأيضا سيكون للضحك والفكاهة والترفيه نصيب كبير من فقرات البرنامج على مدار أيام الأسبوع.

البرنامج يطرح أيضا موضوعات اجتماعية مهمة ونصائح مفيدة تخص الأسرة المصرية والعربية وطموحاتها، كما سيعرض المشاكل والقضايا العصرية وقصص النجاح فى المجتمع بمنظور جديد.