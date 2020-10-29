نيللى كريم تكشف عن اسم شخصيتها فى فيلم "خط دم"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة نيللى كريم، عبر حسابها الرسمي على تويتر، عن اسم الشخصية التي تؤديها في فيلمها الجديد "خط دم"، والمقرر عرضه غدا 30 أكتوبرعلى إحدى المنصات الإلكترونية، وتجسد نيللى ضمن أحداث الفيلم شخصية تدعى "لميا" ويشاركها البطولة الفنان التونسى ظافر العابدين، والفيلم من إخراج رامى ياسين.

آخر أعمال الفنانة نيللى كريم كان مسلسل"ب 100 وش" وهو مسلسل كوميدى درامى وحقق نجاحا كبيرا خلال عرضه رمضان الماضى وكان العمل من تأليف أحمد وائل وكان يشارك نيللى البطولة الفنان آسر ياسين ومجموعة مميزة من المواهب الشابة مثل إسلام إبراهيم وزينب غريب وحسن أبو الروس ودنيا ماهر والعمل من إخراج كاملة أبو ذكرى ولم يكن هذا التعاون الأول بين نيللى والمخرجة كاملة أبو ذكرى.

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من ناحية أخرى تنتظر نيللى عرض مسلسل "نمرة اتنين" على إحدى المنصات الإلكترونية قريبًا وهو مسلسل من 7 حلقات منفصلة ويضم قصص مختلفة عن العلاقات ومفهوم الرومانسية ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم بينهم منى ذكى وأروى جودة وشيرين رضا وأمينة خليل وآسر ياسين وعمرو يوسف.