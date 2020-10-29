شكرا لقرائتكم خبر عن هدى الإتربى: حصلت على 95% فى الثانوية.. وأسرتى لم ترغب بعملى بالتمثيل فى البداية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة هدى الإتربى، إنها كانت تعمل قبل التمثيل موظفة فى بنك، ثم اتجهت بعد ذلك للتمثيل، مستطردة: "طول عمرى لم أكل أميل لحضور حصص الدراسة ولكن كنت أميل أكثر لحضور حصص الرقص والتمثيل".

وأضافت خلال برنامج "راجل و2 ستات"، المذاع على قناة ON E، الذى تقدمه الإعلامية شيريهان أبو الحسن: كنت أريد أن اتجه للتمثيل، واقترحت على أهلى في البداية أن أمثل ولكن أسرتى لم تكن ترغب في ذلك".

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وتابعت الفنانة هدى الأتربى: "استسلمت لرغبة أهلى للدخول للكلية والوظيفة، وحصلت في الثانوية العامة على مجموع 95%، وثم دخلت كلية الحقوق، وعملت لفترة محامية".

ويقدم برنامج "راجل و2 ستات" فى فقراته المختلفة، جرعة دسمة من الموضوعات التى تهم كافة أفراد الأسرة العربية، بخلاف الموضوعات والقضايا الجادة التى يتناقشها البرامج، بواسطة متخصصين، وأيضا سيكون للضحك والفكاهة والترفيه نصيب كبير من فقرات البرنامج على مدار أيام الأسبوع.

البرنامج يطرح أيضا موضوعات اجتماعية مهمة ونصائح مفيدة تخص الأسرة المصرية والعربية وطموحاتها، كما سيعرض المشاكل والقضايا العصرية وقصص النجاح فى المجتمع بمنظور جديد.