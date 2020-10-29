شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز تخطف الأنظار فى لقاء رومانسى مع أليكس رودريجيز بلوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت النجمة العالمية جينيفر لوبيز في أحدث ظهور لها حينما شوهدت مؤخرا مع خطيبها أليكس رودريجيز في لوس أنجلوس هذا الأسبوع، حيث ظهرت في إطلالة أنيقة أثناء مغادرتها موعد عشاء رومانسي مع أليكس، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



جينيفر وأليكس رودريجيز

وخطفت جينيفر لوبيز البالغة من العمر 51 عامًا الأضواء في ويست هوليود أمس الأربعاء، حيث ارتدت تنورة جلدية أنيقة، إلى جانب سويتر وردي اللون مناسب مع الحذاء الذي ارتدته ذو الكعب العالي.

وحملت النجمة العالمية حقيبة جلدية سوداء متناسقة مع ملابسها في يديها، كما حرصت على ارتداء كمامة سوداء لحماية نفسها والآخرين من جائحة فيروس كورونا المستجد. فيما ارتدى أليكس رودريجيز بدلة رمادية قميص أبيض ناصع وبدون ربطة عنق مع زوج من الأحذية الجلدية السوداء



جينيفر لوبيز تخطف الأنظار في لقاء رومانسي مع أليكس رودريجيز

وفي وقت سابق، شاركت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، متابعيها وجمهورها، بمجموعة صور من إطلالاتها في عرض أزياء باريس للموضة الذي حضرت فيه بالصفوف الأمامية للعرض برفقة كل من آنا وينتور وكريس جينر.

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ونشرت النجمة العالمية صاحبة الـ 51 عاماً، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، صورها وهي ترتدي بعضا من التصاميم المشاركة في العرض، وسرعان ما حصدت صورها عددا كبيرا من الإعجابات والتعليقات بعد ظهورها أمس في شوارع بيفرلي هيلز الأمريكية بالكثير من الألوان في ملابسها.



الفنانة جينيفر لوبيز



الممثلة العالمية جينيفر لوبيز