شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "Songbird" يسرد قصة تحور فيروس كورونا إلى "COVID-23".. شاهد الصور الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزامنا مع استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد الذي أثر على حياتنا بشكل كبير، بما فيها الأعمال الفنية والسينمائية، يناقش فيلم ""Songbird قصة تمحور الفيروس التاجي من "COVID-19" إلى "COVID-23"، حيث يتحدث الفيلم بأكمله عن المرض الذي اجتاح العالم منذ ديسمبر 2019 ولا يزال يصيب الملايين حتى الآن فى العديد من البلدان.



صورة من فيلم Songbird

وتدور أحدث فيلم ""Songbird للمخرج آدم ماسون، في عام 2024 حيث يتحور الفيروس التاجي إلى "كوفيد 23"، حيث يطلق عليه "Whee"، وسيتسبب في وفاة 50% من الأشخاص المصابين، ويجبر العالم على الإغلاق الصارم.

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فيلم Songbird

ونشر موقع " Entertainment Weekly" الصور الأولى من الفيلم المثير عن جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث يقوم ببطولته الممثل العالمي كيه جيه أبا كساعي في الخطوط الأمامية محصن من الفيروس، وصوفيا كارسون هي المرأة التي يقع في حبها أثناء محاولته اكتشاف كيفية القتال من أجل الإنسانية. ويشاركهم عدد من النجوم منهم ألكسندرا داداريو وبرادلي ويتفورد وكريغ روبنسون وديمي مور وبول والتر هاوزر.

وجاءت الفكرة الأولية لفيلم Songbird من رغبة المخرج آدم ماسون وشريكه في التأليف سيمون بويز في تصوير مشروع فيلم سريع بالهاتف بينما كانا عالقين في وضع الإغلاق، لكن حينما عرضت قصة الفيلم على المنتج مايكل باي استطاعوا تصوير الفيلم بإمكانيات أفضل، ولم يتم تحديد تاريخ طرح الفيلم حتى الآن.



فيلم عن فيروس كورونا