شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت: "نسبة الجدية فى شخصيتى 1% وبحب الهزار وأضحك كل من حولى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان محمد ثروت، إنه سعيد بمهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة، متابعا: "مبسوط بالمهرجان حيث يتم عرض أفلام كثيرة، كما أنه ملتقى للفنانين عموما يتم فيه تبادل ثقافات وندوات وأفلام".

وأضاف ثروت، خلال برنامج "راجل و2 ستات"، المذاع على قناة ON E، أن نسبة الجدية فى شخصيته 1% فقط، موضحا أنه طوال الوقت يضحك ويحب الهزار والإفراط فى هذا الهزار ويحب أن يفرح كل من حوله.

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وتابع: "بحب الجمهور يرانى وهو مبسوط وسعيد، وقليل ما أقوم بعمل أدوار تراجيدى، ولكن إذا كان دور التراجيدى جيد فأقوم بعمله ولكن أغلب أعمالى كوميديا".

ويقدم برنامج "راجل و2 ستات" فى فقراته المختلفة، جرعة دسمة من الموضوعات التى تهم كافة أفراد الأسرة العربية، بخلاف الموضوعات والقضايا الجادة التى يتناقشها البرامج، بواسطة متخصصين، وأيضا سيكون للضحك والفكاهة والترفيه نصيب كبير من فقرات البرنامج على مدار أيام الأسبوع.

البرنامج يطرح أيضا موضوعات اجتماعية مهمة ونصائح مفيدة تخص الأسرة المصرية والعربية وطموحاتها، كما سيعرض المشاكل والقضايا العصرية وقصص النجاح فى المجتمع بمنظور جديد.