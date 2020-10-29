شكرا لقرائتكم خبر عن نضال الشافعى وسلوى محمد على ولجين عمران أول الحضور لحفل جوائز سينا جونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل، نضال الشافعي ولجين عمران وسلوى محمد علي ورامز أمير وأحمد حاتم، وأحمد داش، وطارق الابياري، وسارة عبد الرحمن، وعلي الطيب، على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز "سينا جونة" المقامة ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة.

وتشمل المشاريع الروائية في مرحلة التطوير: "وداعًا جوليا" لمحمد كُردفاني (البحرين، السودان) و"هج إلى ديزني" لمها الساعاتي (المملكة العربية السعودية) و"هاملت من عزبة الصفيح" لأحمد فوزي صالح (مصر) و"هنا ولا تراني" لفيروز سرحال (لبنان، إسبانيا) و"طمس" لكريم موسوي (الجزائر) و"رُقية" لينيس كوسيم (الجزائر، فرنسا)، إضافة إلى "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" لخالد منصور (مصر) و"عرفة" لـآلاء القيسي (الأردن) و"الرجل الأخير" لمحمد صلاح (مصر، البرازيل).

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بينما تشمل الأفلام الروائية في مرحلة ما بعد الإنتاج "قربان" لنجيب بلحاج (تونس)، و"جنى" لإيلي داغر (لبنان، فرنسا) و"الحياة تناسبني جيدًا" للهادي أولاد مهند (المغرب) و"تيارات" لمهدي حميلي (تونس) و"بركة العروس" لباسم بريش (لبنان).

وتضم المشاريع الوثائقية في مرحلة التطوير: "الرجال لا يبكون" لمحمد مصطفى (مصر، ألمانيا)، و"وداعًا طبريا" للينا سويلم (فلسطين، فرنسا) و"كذب أبيض" لأسماء المدير (المغرب)، إضافة إلى الفيلم الوثائقي في مرحلة ما بعد الإنتاج "خذوني إلى السينما" للباقر جعفر (العراق، مصر).