بالصور| نجوم ونجمات الفن في حفل توزيع جوائز منصة الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهد حفل إعلان جوائز منصة الجونة، في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، استقبال عدد من نجوم ونجمات الفن على السجادة الحمراء.

وكان من بين الحضور الفنان أحمد حاتم، المخرج تامر عشري، المنتجة رشا حسني، المخرج خالد منصور، الفنان طارق الإبياري، الفنان نضال الشافعي، الفنانة ميرهان حسين والفنانة زينب غريب، وظهرت كل منهما بإطلالة جريئة.

كما حضر توزيع الجوائز: الفنانة سلوى محمد علي، المخرج أمير رمسيس، المخرجة كوثر بن هنية، المخرج أمين نايفة، المنتجة مي عودة، الفنانة بشرى، والفنانة رانيا يوسف، الفنان رامي وحيد، الفنان علي الطيب، الفنان رامز أمير، الفنان عمر الشناوي وزوجته، والفنانة هند عبدالحليم وزوجها، الفنان أحمد داش، السيناريست تامر حبيب، والمخرج أحمد فوزي صالح.

جدير بالذكر أنه من المقرر إقامة حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي غدا الجمعة.