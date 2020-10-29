صورة.. محمد ثروت يسخر من إطلالته وزوجته في الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

سخر الفنان محمد ثروت من إطلالته وزوجته على السجادة الحمراء باليوم السادس بمهرجان الجونة بدورته الرابعة.

وظهر "ثروت"، وهو يرتدي "بليزر" أبيض عليه رسومات للشخصية الكارتونية ميكي ماوس، بينما ارتدت زوجته حذاءً عليه نفس الرسومات أيضًا، وعلق "ثروت على إطلاتهما عبر حسابه بـ"إنستجرام" ساخرًا: "لما تكونوا انتم الاتنين بتقروا مجلة ميكي".

وانطلق مهرجان "الجونة السينمائي" في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضية، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، على مدار 8 أيام؛ لمتابعة فعاليات المهرجان، .