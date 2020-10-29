خالد الصاوي: تعرضت للنصب.. وشاركت في أعمال بسبب المال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

عقد مهرجان الجونة السينمائي، قبل قليل مؤتمرا صحفيا للفنان خالد الصاوي، على هامش تكريمه في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة بجائزة الانجاز الابداعي، المقرر حصوله عليها في حفل الختام غدا الجمعة، بحضور انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي والعديد من الصحفيين المصريين والعرب.

حكى الصاوي عن بعض المواقف التي تعرض لها خلال مشواره الفني، قائلا إنه تعرض للنصب من بعض منتجي أعماله الفنية، أولهم منتج مسلسل "هي ودافنشي" و منتج "شريط ٦" ومنتج أحد الإعلانات الدعائية التي نفذها منذ سنوات، الذي لم يعطه كامل أجره، وأكد خالد الصاوي أنه يلجأ للقضاء في كل مرة لاستعادة حقوقه، واصفا نفسه بأنه شخص لا ولن يسكت عن الظلم أبدا.

قال الصاوي إن الظروف الإنتاجية والفنية والإدارية تلعب دور مهم للغاية في نجاح العمل الفني، وأضاف أنه لا يخجل من الاشتراك في عمل بسبب حاجته المادية، فذلك بالنسبة له أفضل و أكرم بالكثير من اقتراض المال من أي شخص.

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و ختم كلامه مع الصحفيين قائلا إنه شعر بالندم لعدم حضوره الدورة الأولى من مهرجان الجونه السينمائي، خصوصا بعد الأصداء الإيجابية التي سمعها عنها، وانه يحرص كل عام على القدوم مشيدا بأن المهرجان أصبح يحظى بمكانة خاصة على مستوى المهرجانات السينمائية العربية.

وتوجه بالشكر مرة أخرى للقائمين على المهرجان، وأعضاء اللجنة الاستشارية لاختياره للتكريم، الذي ثمّن مشواره الفني الذي انطلق منذ سنوات طويلة، بحسب وصفه، مشددًا على فخره بمهرجان الجونة كفعالية سينمائية مصرية؛ لكونه يتسم بالتنظيم والرقي في كل دوراته ومهرجان القاهرة السينمائي العريق تحت إدارة محمد حفظي.

وكرم المهرجان عدة أسماء في عالم صناعة السينما، من مصر: الفنان خالد الصاوي ومهندس الديكور أنسي أبو سيف، ومن المغرب الفنان سعيد تجماوي.