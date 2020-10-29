محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
تصوير- علاء أحمد:
شهد حفل إعلان جوائز منصة الجونة، في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، استقبال عدد من نجوم ونجمات الفن على السجادة الحمراء.
وكان من بين الحضور الفنانة ميرهان حسين والفنانة زينب غريب، وظهرت كل منهما بإطلالة جريئة، كما حضر توزيع الجوائز: سلوى محمد علي، المخرج أمير رمسيس، الفنانة بشرى، والفنانة رانيا يوسف، الفنان رامي وحيد، الفنان علي الطيب.
جدير بالذكر أنه من المقرر إقامة حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي غدا الجمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلالتان جريئتان لميرهان حسين وزينب غريب في أحدث ظهور لهما بـ"الجونة السينمائي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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