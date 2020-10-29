بالصور| رانيا يوسف تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها بـ"الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

قبل إعلان جوائز منصة الجونة، في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، استقبلت السجادة الحمراء عدد من نجوم الفن وحضور المهرجان.

وكان من بين أول الحضور الفنانة سلوى محمد علي، المخرج أمير رمسيس، الفنانة بشرى، والفنانة رانيا يوسف التي خطفت بإطلالتها الأنظار.

جدير بالذكر أنه من المقرر إقامة حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي غدا الجمعة.

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