خالد الصاوي: تكريمي من "الجونة السينمائي" مكافأة عن مشواري الطويل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نظم مهرجان الجونة السينمائي، قبل قليل مؤتمرا صحفيا للفنان خالد الصاوي، على هامش تكريمه في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة بجائزة الانجاز الابداعي المقرر حصوله عليها في حفل الختام غدا الجمعة، بحضور انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي والعديد من الصحفيين المصريين والعرب.

شكر الصاوي في بداية كلامه مهرجان الجونة السينمائي على الجائزة، وقال إنها تعد مكافأة له عن مشواره الفني الطويل، وعبر عن سعادته بالتكريم قائلًا: "التكريم وضعني في دائرة ضوء وأحلى حاجة تقريبًا حصلت في حياتي".

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هذه الدورة هي "دورة الأبطال"، هكذا وصف الصاوي الدورة الرابعة للمهرجان، نظرا لإقامتها في ظل ظروف صعبة. واصفا إدارة مهرجان الجونة السينمائي بالفدائيين، لإصرارهم على إقامة الدورة رغم تحديات فيروس كورونا وحياهم على الإجراءات الاحترازية التي يشهدها المهرجان واهتمامهم الدائم بالتعقيم.

خلال المؤتمر قال الصاوي إن دور الممثل المصري يجب أن يكون فعال ويتابع كل الأحداث العالمية التي تحدث، وأضاف "مصر بلد كبيرة ولها تاريخ فني كبير وعظيم فعلينا أن نكون رائدين في أفكار الأفلام التي نقدمها و ليس تابعين، ومناقشة قضايا هامة من خلال السينما المصرية لأفلام تشبه المجتمع المصري والعربي و تكون ناطقة باللغة العربية العظيمة."

قال الصاوي إن جميع اختياراته الفنية هو مسؤول عنها مسؤولية كاملة، وأنه في بعض الأحيان قد يشعر من الخوف قبل الإقدام على عمل فني جديد، فلقد شعر بالخوف قبل أعماله "عمارة يعقوبيان، والفيل الأزرق" لكنه أقدم عليها وحققت نجاحات باهرة، وأنه كان سيشعر بالندم في حالة عدم اشتراكه بهذه الأفلام.