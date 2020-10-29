خالد الصاوي في مؤتمر الجونة: دور الإنتاج مهم لنجاح العمل الفني

حكى الفنان خالد الصاوي، ضمن فعاليات المؤتمر الخاص به في فعاليات مهرجان الجونة، عن بعض المواقف التي تعرض لها خلال مشواره الفني.

وقال :"إنه تعرض للنصب من بعض منتجي أعماله الفنية، أولهم منتج مسلسل "هي ودافنشي" و منتج "شريط ٦" و منتج أحد

الإعلانات الدعائية التي نفذها منذ سنوات قليلة الذي لم يعطه كامل أجره.

وأكد خالد الصاوي أنه استطاع أن يعيد حقوقه من خلال اللجوء إلى المحاكم في بعض القضايا، وأنه سيلجأ إلى القضاء في حالة

عدم أخذ حقوقه أو حقوق باقي الممثلين.،واصفًا نفسه أنه شخص لا و لن يسكت عن الظلم أبدًا.

قال الصاوي أن الظروف الإنتاجية، والفنية والإدارية تلعب دور مهم للغاية في نجاحالعمل الفني، وأضاف أنه لا يخجل من الاشتراك في عمل بسبب حاجته المادية، فذلك بالنسبة له أفضل و أكرم بالكثير من "سلف " مبلغ من شخص.

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