حكى الفنان خالد الصاوي، ضمن فعاليات المؤتمر الخاص به في فعاليات مهرجان الجونة، عن بعض المواقف التي تعرض لها خلال مشواره الفني.
وقال :"إنه تعرض للنصب من بعض منتجي أعماله الفنية، أولهم منتج مسلسل "هي ودافنشي" و منتج "شريط ٦" و منتج أحدالإعلانات الدعائية التي نفذها منذ سنوات قليلة الذي لم يعطه كامل أجره.
وأكد خالد الصاوي أنه استطاع أن يعيد حقوقه من خلال اللجوء إلى المحاكم في بعض القضايا، وأنه سيلجأ إلى القضاء في حالةعدم أخذ حقوقه أو حقوق باقي الممثلين.،واصفًا نفسه أنه شخص لا و لن يسكت عن الظلم أبدًا.
قال الصاوي أن الظروف الإنتاجية، والفنية والإدارية تلعب دور مهم للغاية في نجاحالعمل الفني، وأضاف أنه لا يخجل من الاشتراك في عمل بسبب حاجته المادية، فذلك بالنسبة له أفضل و أكرم بالكثير من "سلف " مبلغ من شخص.
كانت هذه تفاصيل خبر خالد الصاوي في مؤتمر الجونة: دور الإنتاج مهم لنجاح العمل الفني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.