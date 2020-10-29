بعد شائعة خلافهما في الجونة.. أبرز صور محمد فراج وبسنت شوقي

اثار محمد فراج وخطيبته بسنت شوقي الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد تداول الخلاف الذي وقع بينهما على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة، والذي لاحظته كاميرات المصورين، الأمر الذي جعلهم حديث السوشيال ميديا والاكثر بحثًا على جوجل.

وانتشرت انباء حول غضب فراج وانفعاله على خطيبته بسبب تأخرها مما جعلهم لن يجدوا مقاعد داخل العرض الخاص لأحد الأفلام، وسار كل منهما بمفرده ولكن طلب المصورين منهم الوقوف سويًا لالتقاط صور لهما، ليتفاجئوا برفض فراج لطلبهم، لتدخل بسنت وهي مستشاطة غضبًا والقت بهاتفها على الأرض، وتداول بعض النشطاء أن فراج حاول تهدئة الأجواء بينهم والتقط الهاتف والحق بها ليدخلوا سويًا.

بينما أكد البعض الأخر أن ما تم تداوله كان مجرد شائعات حيث أن الثنائي وصلا متأخرين على الحفل وحين اوقفتهم بعض عدسات المصورين لم تتمكن بسنت من التصوير بسبب الهاتف الخاص بها لتضعه بشكل لا ارادي على الأرض، وبعد الانتهاء اسرعا للدخول والتقط هو الهاتف بشكل عفوي بدون أي وقوع لمشاكل أو أزمات.

ويحمل مهرجان الجونة السينمائي ذكريات مبهجة للثنائي، فبإفتتاح دورته الثالثة العام الماضي أعلن فراج خطوبته على بسنت أمام عدسات الإعلام.

وكان حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي بدورته الرابعة افتتح مساء الجمعة الماضية، والتي سوف

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تستمر فعالياته حتى يوم السبت الموافق 31 من أكتوبر الجاري.

يذكر أن أخر أعمال فراج في مسلسل "تقاطع طرق" من بطولة منى زكى، محمد ممدوح، سيد رجب ومحمد التاجي، ومايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم، وتأليف وإخراج تامر محسن، والمقرر عرضه برمضان المقبل، كما شارك في بطولة فيلم "الصندوق الأسود" مع منى زكي ومصطفى خاطر، والفيلم من قصة وإخراج محمود كامل، وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، ومن إنتاج سينرجي وأفلام مصر العالمية، ونيو سينشري.

بينما كانت أخر أعمال بسنت شوقي فشاركت مؤخراً، في مسلسل "ليه لأ" وهو من بطولة: أمينة خليل، محمد الشرنوبي، هاني عادل، عمر السعيد، نهير أمين، عمر الشناوي، هالة صدقي، عايدة الكاشف، أحمد حسنين، تميم عبده، داليا الخولي، محسن محي الدين، شيرين رضا، وغيرهم من النجوم.