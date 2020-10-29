غداً..عمر خيرت وعلي الحجار في ختام ليالي أكتوبر الاحتفالية

شهد شهر أكتوبر عدد من الحفلات الغنائية المميزة في مصر، وذلك بعد توقفها بسبب الإجراءات الوقائية لكورونا، ومنع أي تجمعات جماهيرية كبيرة.

استقبلت عدد من مسارح مصر ، أبرز نجوم الغناء المصري، منهم "أنغام، عمر خيرت"، بالإضافة إلى الأنشطة الاحتفالية على مسارح دار الاوبرا المصرية، التي استقبلت

عدد غفير من الجماهير مع الالتزام بإجراءات الوقاية والتعقيم للحفاظ على سلامتهم.

وتختتم ليالي أكتوبر بحفلين،إحداهما موسيقي للكبير عمر خيرت، والآخر غنائي للفنان القدير علي الحجار، حيث يقدم خيرت موسيقته على مسرح المنارة، مساء غد، في منطقة

التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

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ويحيي الحجار حفله في مدينة 6 أكتوبر ، على مسرح جامعة مصر، في لقاءه الجماهيري الاول بعد كورونا.

تميزت الحفلات الغنائية التي بدأت في مطلع يوليو الماضي، بالإلتزام بالتباعد الإجتماعي بين الحضور، بالإضافة إلى الاهتمام بتوفير المواد المطهرة وأجهزة قياس الحرارة، للحفاظ على سلامة الحضور، والتركيز على احياءها في المناطق المفتوحة بشكل أكبر تطبيقاً للإجراءات الوقائية ضد كرورنا.