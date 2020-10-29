الجمعة.. علي الهلباوي يحيي حفلًا غنائيًا فى ساقية الصاوي

يحيى المطرب والمبتهل على الهلباوي حفلًا جديدًا على خشبة مسرح النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، يوم الجمعة المقبل الموافق 13 من نوفمبر.
يغني علي الهلباوي فى الحفل مجموعة مميزة من الأغنيات، بالإضافة إلى الابتهالاتومنها قل للمليحة ودوم ومرسال لحبيبتي.
علي الهلباوي المنشد والمرتل يقدم الأغانى الدينية مع الموسيقى الغربية، وينتمى إلى عائلة فنية حيث إن والده الشيخ محمد الهلباوى المغنى والشاعر.
قدم الهلباوي أيضًا مشروعًا مع ماهر فايز لتقديم التراث الصوفى مع التراتيل، وأداء الأغانى والأناشيد الوطنية بالإضافة إلى الإنشاد الديني.
جدير بالذكر أن الساقية أعلنت عن استقبال زوارها يونيو الماضي، بنسبة الـ 25% مع الالتزام بقواعد التباعد والصحة والسلامة وعدم دخول أى زائر دون كمامة، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بإعادة فتح المنشآت الثقافية.
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