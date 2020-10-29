بمناسبة المولد النبوي الشريف.. أحمد صلاح حسني يهنئ جمهوره

حرصت الفنان أحمد صلاح حسني على تهنئة جمهوره بـ المولد النبوي الشريف، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك".

نشر"حسني" صورة له، وعلق عليها قائلاً:"إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة

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المولد النبوي الشريف"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات.

يذكر أن آخر أعمال أحمد صلاح حسني مسلسل"ختم النمر"، بطولة ميرهان حسن، إسلام جمال، نسرين طافش، عفاف شعيب، أمير صلاح الدين، حنان سليمان، من تأليف محمد عبدالمعطي، إخراج أحمد سمير فرج.