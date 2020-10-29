الخميس.. كوكب الشرق تغنى سيرة الحب ودارت الأيام في الساقية

تستقبل ساقية عبد المنعم الصاوي حفل كوكب الشرق أم كلثوم، الخميس المقبل الموافق 5 نوفمبر، وتطل فيه الست فى حفلتين متتاليتين، وذلك فى تمام السادسة والثامنة مساءً فى قاعة النهر.

وتغنى فيهما سيرة الحب ودارت الأيام وذلك فى إطار مشروع "أم كلثوم تعود

من جديد" الذى يقدمه مسرح الساقية للعرائس.

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تم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية "الماسورة الكبيرة" للمهندس محمد عبد المنعم الصاوى، كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس،

وهو مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" ويقدم عرضًا شهريًّا فى الخميس الأول من كل شهر.

جدير بالذكر أن الساقية أعلنت عن استقبال زوارها يونيو الماضي، بنسبة الـ 25% مع الالتزام بقواعد التباعد والصحة والسلامة وعدم دخول أى زائر دون كمامة، وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بإعادة فتح المنشآت الثقافية.