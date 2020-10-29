بعد طرح "الجو جميل".. جمهور عمرودياب يشيد بالأغنية الجديدة على تويتر

طرح الهضبة عمرو دياب، أغنيته الجديدة "الجو جميل"، عبر أحد المنصات الموسيقية الشهيرة، وذلك بعد صدور البرومو الخاص بها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، كمرحلة دعائية للأغنية.

اشعلت الأغنية مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، وخاصة موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حيث امتلأت بردود فعل إيجابية حول الأغنية.

سجل محبو الهضبة اعجابهم بالأغنية الجديدة، عبر تدويناتهم القصيرة، كالآتي:

علقت "نغم" على الأغنية، قائلة :"الجو جميل وعمرو دياب طلعنا معاه للقمر، وكل حاجة جميلة عشان عمرو دياب جميل"

وكتب "محمد ممدوح"، قائلاً:" عمرو دياب بيعمل عظمة حرفياً".

وعلق "شاربينو" على الأغنية، قائلاً:"أغنية الجو جميل دي هتعيش جامد الفترة

الجاية".

وقال "علي نادر" عن الأغنية"عندما تجتمع موسيقى العصر مع طرب الماضي، تأتي هذه العظمة"، وأضاف "محمد": "في أسبوع واحد الهضبة عمرو دياب يثبت من جديد أنه المطرب الوحيد القادر على غناء كل الألوان الموسيقية باحترافية عالية.

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كتبت "رهف أحمد عن الأغنية، قائلة:"أغنية الجو جميل دي مش طبيعية والله، حاجة كده تحسوها هربانة من ألبوم ياعمرنا مثلاً، نفس طبقة الصوت"

وعلق "زياد التماوي"، قائلاً:"عمرو دياب عامل أغنية خلتني أحس اني مرتبط وعايش قصة حب وانا سينجل"

وكتب "أحمد مطاوع" عن الأغنية :"ايه الروعة دي ياعمرو"

وقال "يوسف قزاز"، عن الأغنية:"أغنية طربية 100 % اتحدي أي فنان في الزمن ده يغني بهذه الطريقة ، عمرو دياب انت رقم 1 فقط الباقيين يتعلموا منك ومازالوا يتعلموا"، وأضاف خالد:"صباح جميل والجو جميل عمر دياب"

الأغنية من كلمات:محمدالقاياتي، ألحان:محمد يحيى، توزيع:أحمد عادل، الذي يتعاون للمرة الأولى موسيقياً مع دياب، وسجل البرومو الخاص بالغنية أكثر من 800 ألف مشاهدة، وتصدر المركز الأول في قائمة الأكثر مشاهدة على "يوتيوب" لمدة يومين متتاليين فور طرحه.

يذكر أن أحدث إصدارات عمرو الغنائية، كانت من خلال أغنية "أهي أهي" بمشاركة المغنية اليونانية "إيريني بابادوبلو"، عبر إحدى المنصات الموسيقية الشهيرة، وتصدرت محركات البحث المختلفة فور طرحها، من كلمات:أيمن بهجت قمر، ألحان:محمد يحيى، توزيع:عادل حقي.